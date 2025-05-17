В Казани машина скорой влетела в «газель»
Катя Царева
На улице Николая Ершова в Казани 16 мая произошло серьёзное ДТП с участием сразу четырёх транспортных средств: скорой помощи, грузовика, легкового автомобиля и эвакуатора.
Как сообщают очевидцы, машины столкнулись друг с другом, что спровоцировало пробку на дороге, движение было затруднено.
Вчера на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые выясняют все детали случившегося, пишет KazanFirst.
Ранее мы писали о том, что в Казани женщина несколько раз ударила свою собаку.
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