В Казани машина скорой влетела в «газель»

На улице Николая Ершова в Казани 16 мая произошло серьёзное ДТП с участием сразу четырёх транспортных средств: скорой помощи, грузовика, легкового автомобиля и эвакуатора.

Как сообщают очевидцы, машины столкнулись друг с другом, что спровоцировало пробку на дороге, движение было затруднено.

Вчера на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые выясняют все детали случившегося, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что в Казани женщина несколько раз ударила свою собаку.