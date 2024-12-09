В Татарстане учительница силой заставила школьницу смыть стрелки с глаз

Прокуратура Бугульмы проверит учительницу, которая окунула школьницу лицом в раковину, чтобы смыть макияж.

В социальных сетях появилось видео, которое сняли в школе №16 города Бугульма. На кадрах видно, как учительница заставляет ученицу девятого класса смыть косметику в школьном туалете. Педагог выражает недовольство и требует, чтобы девочка удалила «небрежно нанесённый макияж».

Видео сняла бывшая ученица школы. По ее словам, окунула школьницу в раковину учительница математики. На педагога уже жаловались родители.

Прокуратура города Бугульма начала проверку после появления видеоматериала. В ходе проверки будут оценены действия педагога и, возможно, руководства учебного заведения.