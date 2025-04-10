В Казани легковушка снесла бабушку

В Казани на улице Академика Глушко произошёл наезд на пешехода. Видео с места ДТП редакции KazanFirst прислал очевидец, проживающий в одном из домов рядом с перекрёстком.

На записи видно, как пожилая женщина пытается быстро пересечь проезжую часть. В этот момент в кадре появляется легковой автомобиль, который сбивает её — от удара пострадавшая отлетает на несколько метров. На место происшествия прибыла скорая помощь, женщину госпитализировали.

По предварительным данным, наезд произошёл на улице Академика Глушко. Пострадавшей, предположительно, 65 лет. О её состоянии пока ничего не сообщается, обстоятельства ДТП выясняются.

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