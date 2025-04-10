Дело организатора жуткого пансионата в Казани будет передано в суд

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней Чулпан Мифтаховой. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

По версии следствия, женщина организовала в арендованном доме на улице Магистральной в поселке Щербаково частный пансионат, где круглосуточно проживали пожилые люди и лица с ограниченными возможностями. Однако учреждение не соответствовало нормам противопожарной безопасности и санитарным требованиям. Предоставляемые услуги могли представлять угрозу жизни и здоровью жильцов.

Обвиняемая полностью признала вину.

В ближайшее время материалы дела будут направлены в Авиастроительный районный суд Казани для рассмотрения по существу.