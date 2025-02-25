В Казани легковушка и трамвай столкнулись на пересечении Ямашева и Гаврилова
МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"
На пересечении улиц Ямашева и Гаврилова произошло столкновение легкового автомобиля с трамваем. Водитель машины попытался объехать затор по трамвайным путям, но не убедился в безопасности манёвра и выехал прямо перед движущимся трамваем. К счастью, никто не пострадал.
Из-за аварии временно изменены маршруты трамваев №5, 5а и 7 — они следуют через улицы Халитова и С. Галеева.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
Ранее мы писали о том, что около села Набережные Моркваши в ДТП пострадали 2 человека.
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