Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани легковушка и трамвай столкнулись на пересечении Ямашева и Гаврилова

Из-за аварии временно изменены маршруты трамвае...

МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"

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На пересечении улиц Ямашева и Гаврилова произошло столкновение легкового автомобиля с трамваем. Водитель машины попытался объехать затор по трамвайным путям, но не убедился в безопасности манёвра и выехал прямо перед движущимся трамваем. К счастью, никто не пострадал.

Из-за аварии временно изменены маршруты трамваев №5, 5а и 7 — они следуют через улицы Халитова и С. Галеева.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Ранее мы писали о том, что около села Набережные Моркваши в ДТП пострадали 2 человека.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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