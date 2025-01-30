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В Казани 7 человек отправились газом, Бастрыкин контролирует дело

Пострадали семь человек, среди них — младенец 2...

Катя Царева

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Глава СК России Александр Бастрыкин получит доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после отравления жителей Казани угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, инцидент произошёл поздно вечером 27 января в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Рихарда Зорге. Эксперты зафиксировали тягу в вентиляции и дымоходе, но концентрация угарного газа в помещении оказалась высокой. В результате в пяти квартирах временно отключили газ.

Пострадали семь человек, среди них — младенец 2024 года рождения, годовалая девочка и шестилетний мальчик. Все вместе со взрослыми были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Предварительная причина ЧП — нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Последнее техобслуживание проводилось 17 января. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования и выясненных обстоятельствах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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