В Казани коммунальщики нашли мумию

На улице Мусина в Казани сотрудники коммунальной службы наткнулись на страшную находку. Как сообщает KazanFirst со ссылкой на собственные источники, при проведении ремонтных работ в одном из домов — замене труб и стояка канализации — коммунальщики вскрыли одну из квартир. Внутри было обнаружено мумифицированное тело.

По предварительной информации, останки принадлежат мужчине, зарегистрированному в квартире. Известно, что он родился в 1966 году. Эксперты предполагают, что тело пролежало в помещении около пяти лет. Причины и обстоятельства смерти ещё предстоит выяснить.

Ранее мы писали о том, что жителей Казани предупредили о колоннах техники экстренных служб на улицах.