В Казани каток на «Черном озере» закрыт

27 января каток в казанском парке «Чёрное озеро» снова пришлось закрыть из-за потепления. Прокат коньков также временно не работает.

Представители дирекции парков и скверов Казани обратились к жителям с просьбой не выходить на лёд до официального возобновления работы катка. Напомним, каток открылся 31 декабря. За зиму здесь успели провести тематические вечеринки, показы фильмов и ледовое шоу под руководством Ильи Авербуха.

Ранее мы писали о том, что 4 подростка из Челнов починили чужую машину и угнали ее.

Выяснилось, что к угону причастны подростки в возрасте от 14 до 18 лет, трое из которых еще школьники.