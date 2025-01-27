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В Казани каток на «Черном озере» закрыт

Представители дирекции парков и скверов Казани ...

pixabay.com

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27 января каток в казанском парке «Чёрное озеро» снова пришлось закрыть из-за потепления. Прокат коньков также временно не работает.

Представители дирекции парков и скверов Казани обратились к жителям с просьбой не выходить на лёд до официального возобновления работы катка. Напомним, каток открылся 31 декабря. За зиму здесь успели провести тематические вечеринки, показы фильмов и ледовое шоу под руководством Ильи Авербуха.

Ранее мы писали о том, что 4 подростка из Челнов починили чужую машину и угнали ее.

Выяснилось, что к угону причастны подростки в возрасте от 14 до 18 лет, трое из которых еще школьники.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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