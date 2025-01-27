Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

4 подростка из Челнов починили чужую машину и угнали ее

Юноши признались в содеянном

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Набережных Челнах владелец старого автомобиля «ВАЗ» вернулся из командировки и обнаружил, что машина пропала с привычного места возле подъезда. Мужчина обратился в полицию, и начались поиски.

Выяснилось, что к угону причастны подростки в возрасте от 14 до 18 лет, трое из которых еще школьники. Они заметили автомобиль во дворе, проникли в салон и попытались завести его. Когда это не удалось, ребята решили починить машину — заменили аккумулятор, свечи и другие детали. После ремонта подростки решили покататься на «ВАЗе», но он сломался на улице Раскольникова. Там они и бросили автомобиль.

Юноши признались в содеянном. По факту угона было возбуждено уголовное дело, материалы передали в Следственный комитет. Подросткам назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль уже вернули владельцу, сообщили в МВД Татарстана.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

16 часов назад

Лимузин Nissan President из Японии продают в Приморском крае

Новости России

6 часов назад

Находят хобби и раскрывают душу

химия от тараканов для холодного тумана

Не у нас

19 часов назад

Ученые сняли светящийся шар на глубине 3300 метров у Аляски

Интересное в Казани

3 дня назад

“На УЗИ можно было попасть только по знакомству”: как в годы тотального дефицита в Казани открылась первая частная клиника

ремонт увлажнителя воздуха ballu в Москве

Новости Казани

день назад

Прокуратура Казани выясняет обстоятельства ДТП, где пострадали дети

Происшествия

день назад

«Айсберг Судного дня» грозит климатической катастрофой в Великобритании

Новости Казани

день назад

Ста ждать придется еще десять лет? КАЗ снова уменьшает планы по выпуску самолетов

Не у нас

17 часов назад

The Guardian: ученые приблизились к созданию искусственных половых клеток

Не у нас

3 часа назад

В самолете с россиянами на борту 26 января объявили сигнал срочности в небе
Новости Казани
2 дня назад

В Комитете ОКН по РТ рассказали, почему не реставрируют дом Ушковой

Дом Ушковой был построен на рубеже XIX–XX веков

Новости Татарстана

46 минут назад

4 подростка из Челнов починили чужую машину и угнали ее

Новости России

56 минут назад

На образовательных онлайн-платформах Сбера обучается почти полмиллиона российских студентов

Новости Татарстана

час назад

Врач назвал 5 причин, почему большинство людей просыпаются в 4 утра

Новости Татарстана

3 часа назад

Сестры Мухаметшины из Татарстана обошли олимпийских чемпионов в шоу «Титаны»
В Верхнеуслонском районе 27 января в ДТП погибл...
Новости Татарстана
6 часов назад

В Верхнеуслонском районе 27 января в ДТП погибла женщина

Новости Казани

3 часа назад

Группа Jukebox Trio из Казани выступила в шоу «Конфетка»

Новости Казани

3 часа назад

В Казани затопило подземный переход из-за неисправного насоса

Новости Казани

3 часа назад

В КНИТУ-КАИ проходит эвакуация
Новости России
7 дней назад

Популярность выездного сервиса среди жителей в регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка выросла в 4 раза