4 подростка из Челнов починили чужую машину и угнали ее

В Набережных Челнах владелец старого автомобиля «ВАЗ» вернулся из командировки и обнаружил, что машина пропала с привычного места возле подъезда. Мужчина обратился в полицию, и начались поиски.

Выяснилось, что к угону причастны подростки в возрасте от 14 до 18 лет, трое из которых еще школьники. Они заметили автомобиль во дворе, проникли в салон и попытались завести его. Когда это не удалось, ребята решили починить машину — заменили аккумулятор, свечи и другие детали. После ремонта подростки решили покататься на «ВАЗе», но он сломался на улице Раскольникова. Там они и бросили автомобиль.

Юноши признались в содеянном. По факту угона было возбуждено уголовное дело, материалы передали в Следственный комитет. Подросткам назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль уже вернули владельцу, сообщили в МВД Татарстана.