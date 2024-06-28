В Казани изменились маршруты 2 троллейбусов и 2 трамваев

В Казани были скорректированы маршруты нескольких троллейбусов. Причина - повреждение контактной сети. Все произошло на ул. Н. Ершова, где машина нарушила целостность сети. Об этом рассказали в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Изменения коснулись троллейбусов №2 и 7, которые теперь ходят через улицу Халитова. Троллейбусы №3, 5 и 8 на время были отправлены через пл. Тукая.

При этом, троллейбус №8 и трамвай №5 в региональной столице теперь курсируют без кондукторов. Оплата проезда на этих маршрутах проводится при помощи валидаторов или водителя.

Напомним, мы писали о том, что на проезжей части в Нижнекамске Татарстана легковушка перевернулась и оказалась в кювете. Об этом рассказали свидетели дорожного происшествия. Очевидцы рассказали, что все случилось на улице Индустриальной, в районе НКЦ.