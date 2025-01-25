В Казани из-за ДТП приостановлено движение трамваев №1 и 6
МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"
В региональной столице Республики Татарстан на улице Копылова, 1Б произошло дорожное происшествие с участием двух автомобилей, которое случилось прямо на трамвайных путях.
Временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №1 и №6.
Рекомендуем учитывать эту информацию при планировании вашего маршрута.
Ранее мы писали о том, что оборудование на казанском мусоросжигательном заводе будет китайским.
Сейчас инвесторы ведут переговоры с банками. Если удастся найти финансирование, завод откроется в 2027 году.
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