Оборудование на казанском мусоросжигательном заводе будет китайским

На мусоросжигательном заводе, который строится под Казанью, только 50% оборудования будет российского производства, сообщает БИЗНЕС Online.

Напомним, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин поинтересовался текущим состоянием проектов по строительству МСЗ и выяснил, что работы продвигаются медленно. На этой неделе стройку посетил с проверкой вице-премьер Дмитрий Патрушев.

СМИ сообщают, что часть оборудования для завода будет поставлена из Китая. Это связано с тем, что российские аналоги значительно дороже, поскольку производятся в единичных экземплярах. Оборудование поставит китайская корпорация Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., LTD. В результате уровень локализации проекта снизился с запланированных 90% до 55%.

Проблемы есть и с финансированием. Выросшая ключевая ставка усложнила привлечение средств на строительство. Сейчас инвесторы ведут переговоры с банками. Если удастся найти финансирование, завод откроется в 2027 году.