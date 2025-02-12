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В Казани из-за аварии на сетях встали троллейбусы №5, 9 и 12

На месте работают аварийные службы

Катя Царева

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На участке улиц Зорге и Танковая повреждена контактная сеть

Движение троллейбусов маршрутов №5, 9 и 12 временно остановлено из-за повреждения контактной сети.

На месте работают аварийные службы. Пассажирам рекомендуется заранее учитывать изменения при планировании маршрута. Приносим извинения за неудобства.

Ранее мы писали о том, что после смерти 26-летнего казанца на стройке было заведено дело.

Несчастный случай произошел во время монтажных работ на станции метро

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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