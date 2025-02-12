В Казани из-за аварии на сетях встали троллейбусы №5, 9 и 12

На участке улиц Зорге и Танковая повреждена контактная сеть

Движение троллейбусов маршрутов №5, 9 и 12 временно остановлено из-за повреждения контактной сети.

На месте работают аварийные службы. Пассажирам рекомендуется заранее учитывать изменения при планировании маршрута. Приносим извинения за неудобства.

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