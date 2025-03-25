Житель Казани залил газопровод водой и оставил соседей без газа

В Казани на улице Лушникова, 9 житель одного из многоквартирных домов решил самостоятельно установить газовый водонагреватель, что обернулось серьёзными последствиями. Мужчина перепутал шланги подачи воды и газа, в результате чего вода залила газопровод.

При обследовании системы сотрудники ЭПУ «Казаньгоргаз» обнаружили воду в газовой магистрали и были вынуждены временно приостановить подачу газа во всём доме. Лишь после того, как удалось выявить квартиру, откуда поступила вода, и полностью удалить жидкость из системы, газоснабжение было восстановлено.

Теперь нарушителю грозит не только административный штраф, но и обязанность оплатить все восстановительные работы. В «Казаньгоргазе» напомнили, что заниматься подключением газового оборудования имеют право исключительно лицензированные специалисты. Подобная самодеятельность может привести к авариям, угрозе жизни жильцов и в случае серьёзных последствий — к уголовной ответственности.