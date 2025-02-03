Главе СК доложат о ходе расследования нападения на даму с ребенком в Казани

Следственный комитет России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по факту нападения водителя на женщину с ребенком в Казани. Дело квалифицировано по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.

Согласно материалам следствия, в Казани водитель не уступил дорогу женщине с ребенком на пешеходном переходе, а затем избил её. Ход расследования будет доложен руководству СК России.

Ранее мы писали о том, что 3 сотрудников исполкома в Татарстане пойдут под суд по делу о взяточничестве.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.