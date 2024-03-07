В Казани иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу на зеленый
radio-kurs.ru
В Казани произошло ДТП – водитель Honda наехал на 13-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщила Госавтоинспекция по городу.
Столкновение случилось на Московской улице в вечернее время. 26-летний водитель иномарки ехал на запрещающий сигнал светофора.
Мальчик был госпитализирован в медучреждение с различными травмами.
Напомним, ранее татарстанский застройщик Равиль Зиганшин задавил насмерть пенсионера под Казанью.
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