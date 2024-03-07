В Казани иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу на зеленый

В Казани произошло ДТП – водитель Honda наехал на 13-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщила Госавтоинспекция по городу.

Столкновение случилось на Московской улице в вечернее время. 26-летний водитель иномарки ехал на запрещающий сигнал светофора.

Мальчик был госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

Напомним, ранее татарстанский застройщик Равиль Зиганшин задавил насмерть пенсионера под Казанью.