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· Артем Акчурин

В Казани иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу на зеленый

В Казани иномарка сбила ребенка, переходившего дорогу на зеленый

radio-kurs.ru

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В Казани произошло ДТП – водитель Honda наехал на 13-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщила Госавтоинспекция по городу.

Столкновение случилось на Московской улице в вечернее время. 26-летний водитель иномарки ехал на запрещающий сигнал светофора.

Мальчик был госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

Напомним, ранее татарстанский застройщик Равиль Зиганшин задавил насмерть пенсионера под Казанью.

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