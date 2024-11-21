В Казани импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух

Импортозамещенное судно Ту-214 в первый раз оказался в небе в рамках летных испытаний. Об этом рассказали специалисты из Объединенной авиационной строительной корпорации.



Самолет, как сказали эксперты, используется как летающая лаборатория.

Организация также опубликовала ролик полета импортозамещенного судна. Камера зафиксировала взлет самолета. Виднеется также деятельность механизации крыла и выпущенные шасси.

Ту-214 - летательный объект вмещает в себя до 210 людей и способен осуществлять рейсы на расстояние до 6710 км.

Ранее мы писали о том, что уже весной следующего года в Казани откроют новый Дом работников образования.

Учреждение будет одним таким в регионе. Именно в этом Доме воспитатели и педагоги смогут повышать квалификацию и обсуждать самые разные проблемы в своей сфере.