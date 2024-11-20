Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Весной 2025 года в Казани откроют новый Дом работников образования

В Доме площадью 950 квадратных метров будут зал...

Мэрия Казани

Подписаться в Telegram

Открыть Дом работников образования в региональной столице Татарстана могут уже весной 2025 года. В настоящее время в строении на ул. Подлужной проходит ремонт. Учреждение будет одним таким в регионе. Именно в этом Доме воспитатели и педагоги смогут повышать квалификацию и обсуждать различные проблемы в своей сфере.

В Доме площадью 950 квадратных метров будут зал для конференций, творческие лаборатории для учителей, актовый зал, студии и т.д..

В настоящее время Дом работников образования находится на 2 этаже здания на улице Баумана, 62/9. За последние 3 года число мероприятий выросло с 30 до 147 в год, а количество участников – с 4,6 до 6,3 тысячи человек. Глава Казани Ильсур Метшин попросил выделить новое пространство, потому что в старом уже не хватает места для проведения различных событий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Лепс начал концерт в Казани 18 ноября до прихода всех зрителей

Лонгриды

7 часов назад

Путешествие по Закамью: редакция ProKazan оценила технологичность крупных городов

стоимость дезинсекции от тараканов в московской области

Новости Татарстана

день назад

Казанский зритель обматерил Лепса на концерте

Интересное в Казани

2 дня назад

"Хочу свой дом, но где?": рассказываем, как профессионалы выбирают участки для коттеджных поселков под Казанью

тату на ушах в Казани

Новости Казани

6 часов назад

С 22 ноября изменится расписание пригородного поезда Ижевск — Казань

Новости Казани

19 часов назад

Задержали водителя грузовика, который насмерть сбил 84-летнюю бабулю в Дербышках

Новости Татарстана

день назад

Жена Макарского поразила обновленной внешностью

Новости Татарстана

день назад

2 жутких ДТП произошли в Зеленодольском районе из-за пьяного лихача

Новости Татарстана

день назад

Тело без половины головы и ноги нашли на дороге в Казани
Новости Татарстана
час назад

22-летняя Алина Загитова рассказала о том, что она очень любит

Помимо этого, у Загитовой спросили, какой именн...

Новости Казани

3 минуты назад

Из горящей квартиры на Чуйкова вынесли 3-летнего ребенка без признаков жизни

Важное в РТ

день назад

ВТБ до конца года откроет в Татарстане 7 новых офисов

Новости Татарстана

43 минуты назад

22-летняя Загитова в мини и другие звезды появились на премии в Москве

Новости Казани

2 часа назад

Казанец вышел из трамвая и попал под машину
В Татарстане на 20 лет посадили мужчину, которы...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане на 20 лет посадили мужчину, который 3 года домогался падчерицы

Новости Татарстана

3 часа назад

Задержан глава исполкома Актанышского района по делу о мошенничестве

Новости Татарстана

4 часа назад

Стафилококк и кишечную палочку нашли в роллах Республике Татарстан

Новости Татарстана

6 часов назад

Кафе с 2025 году могут ставить зимние веранды в Татарстане
Интересное в Казани
6 дней назад

Ко дню матери: сотрудники редакции делятся сокровенными воспоминаниями и рецептами любимых блюд от своих мам