Весной 2025 года в Казани откроют новый Дом работников образования

Открыть Дом работников образования в региональной столице Татарстана могут уже весной 2025 года. В настоящее время в строении на ул. Подлужной проходит ремонт. Учреждение будет одним таким в регионе. Именно в этом Доме воспитатели и педагоги смогут повышать квалификацию и обсуждать различные проблемы в своей сфере.

В Доме площадью 950 квадратных метров будут зал для конференций, творческие лаборатории для учителей, актовый зал, студии и т.д..

В настоящее время Дом работников образования находится на 2 этаже здания на улице Баумана, 62/9. За последние 3 года число мероприятий выросло с 30 до 147 в год, а количество участников – с 4,6 до 6,3 тысячи человек. Глава Казани Ильсур Метшин попросил выделить новое пространство, потому что в старом уже не хватает места для проведения различных событий.