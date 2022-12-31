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В Казани и Набережных Челнах проезд в общественном транспорте подорожает с 10 января, но не для всех

В Казани и Набережных Челнах проезд в общественном транспорте подорожает с 10 января, но не для всех

Фото: transport-news.ru

Стоимость проезда в общественном транспорте в Казани и Набережных Челнах вырастет с 10 января 2023 года. Об этом сообщает Госкомитет РТ по тарифам.

Согласно нововведению, стоимость проезда, оплаченного наличными, останется в размере 36 рублей, а вот при оплате банковской картой - поднимется на 4 рубля (возрастет до 35 рублей). При оплате транспортной картой стоимость проезда составит 35 рублей за одну поездку (25 рублей за поездку, если количество поездок на карте будет 100 и более).

В Челнах за проезд будут платить 30 рублей. В случае оплаты транспортной картой на 100 и более поездок - 23 рубля.

Ранее мы сообщали, что УК в Казани грозит отключить свет всему многоквартирному дому из-за долга всего одного жильца.

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