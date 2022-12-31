Шантаж чистой воды: УК в Казани грозит отключить свет всему многоквартирному дому из-за долга всего одного жильца

Жительница Казани пожаловалась на шантаж со стороны УК" Уютный дом". По словам женщины, коммунальщики прислали ей, проживающей в многоквартирном доме на проспекте Амирхана, уведомление, в котором говорится, что из-за соседа-должника в доме на 2 часа будет отключен свет. Дом не газифицирован, все зависит от наличия электричества. А должник платить УК отказывается.

"Пояснил, что не заплатит ни копейки лентяям из УК: дома вечно холодно по вечерам, но для коммунальщиков всё нормально. Ещё его не устраивает подъезд с висящими проводами и ветром из окон, поэтому он решил забить", - говорится в сообщении телеграм-канала Mash Iptash.

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