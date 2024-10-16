Токаев планирует приехать на саммит БРИКС в Казани

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует приехать на саммит БРИКС, который состоится в региональной столице Республики Татарстан с 22 по 24 октября 2024 года. Об этом сообщил советник и пресс-секретарь президента Берик Уали, пишет Tengrinews.

Специалист рассказал, что в графике главы государства уже есть пункт: участие в саммите БРИКС. Он хочет выступить на нем 24 октября.

Известно, что это уже 16 саммит БРИКС. В нем будут участвовать руководители 24 государств, в частности, президент РФ Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин.

Ранее мы писали о том, что администрация Казани опровергла сведения, которые появились в интернете. В сети писали о запрете для людей передвигаться в ходе проведения саммита БРИКС в городе на старых и грязных машинах.