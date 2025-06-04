В Казани «ГАЗель» сбила ребенка на самокате на пешеходном переходе

В Казани на улице Юсупова произошло ДТП, когда водитель «ГАЗели» сбил 10-летнего мальчика, ехавшего на самокате по пешеходному переходу, сообщает «Татар-информ».

Как уточнили в городской ГАИ, пострадавшего с травмами головы доставили в детскую республиканскую клиническую больницу. Видео.

Ранее мы писали о том, что в Казани возбуждено дело после гибели подростка от травм, полученных в ДТП.