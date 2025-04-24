Парк «Елмай» в Казани стал «Премьерой года» и лучшим детским парком страны

В числе лауреатов премии «Парки России» оказались бульвар на улице Серова в Казани, парк «Прибрежный» в Набережных Челнах и природная территория «Голубые озера». Церемония награждения прошла 23 апреля в Москве на V Международной выставке-конференции ParkSeason Expo.

С 21 апреля стартовало голосование за объекты для благоустройства в 2026 году. Жители могут выбрать новые общественные пространства и дворы Татарстана. Голосование проводится на сайте до 12 июня.

Детский парк «Елмай» в Казани — крупнейшее игровое пространство города, вдохновленное рекой Казанкой, с зонами для разных возрастных групп. Здесь дети изучают природу через игровые маршруты.

Номинантов премии оценивают по благоустройству, инфраструктуре, популярности и участию в проектах, таких как «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году экстрим-парк в Лаишево получил премию в номинации «Парк года. Малые города».