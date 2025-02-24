В Казани движение трамваев №5а и 7 временно приостановлено из-за износа рельсов

На улице Глазунова в направлении Солнечного города из-за износа рельсов произошёл излом их верхней части.

В результате движение трамваев №5а и 7 временно приостановлено.

Отмечается, что для капитального ремонта трамвайных путей и контактных сетей Казани требуется около 6 млрд рублей. Несмотря на регулярные работы по поддержанию инфраструктуры, финансирование остаётся актуальной проблемой.

На месте происшествия работают аварийные службы.

Ранее мы писали о том, что жительнице Набережных Челнов на производстве оторвало 3 пальца.