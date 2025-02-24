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В Казани движение трамваев №5а и 7 временно приостановлено из-за износа рельсов

На месте происшествия сейчас работают специалисты

Дарья Порсева

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На улице Глазунова в направлении Солнечного города из-за износа рельсов произошёл излом их верхней части.

В результате движение трамваев №5а и 7 временно приостановлено.

Отмечается, что для капитального ремонта трамвайных путей и контактных сетей Казани требуется около 6 млрд рублей. Несмотря на регулярные работы по поддержанию инфраструктуры, финансирование остаётся актуальной проблемой.

На месте происшествия работают аварийные службы.

Ранее мы писали о том, что жительнице Набережных Челнов на производстве оторвало 3 пальца.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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