В Казани движение трамваев №5а и 7 временно приостановлено из-за износа рельсов
Дарья Порсева
На улице Глазунова в направлении Солнечного города из-за износа рельсов произошёл излом их верхней части.
В результате движение трамваев №5а и 7 временно приостановлено.
Отмечается, что для капитального ремонта трамвайных путей и контактных сетей Казани требуется около 6 млрд рублей. Несмотря на регулярные работы по поддержанию инфраструктуры, финансирование остаётся актуальной проблемой.
На месте происшествия работают аварийные службы.
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