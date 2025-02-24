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Челнинке на производстве оторвало 3 пальца

Инцидент случился во время работы на сверлильно...

Катя Царева

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На одном из заводов в Набережных Челнах произошел несчастный случай — оператору автоматических и полуавтоматических линий станков серьезно травмировало руку. Об этом сообщает издание «Челнинские известия».

Инцидент случился во время работы на сверлильном станке. Женщина обрабатывала детали и, не отключив оборудование, попыталась убрать готовую заготовку, находясь в резиновых перчатках поверх трикотажных. В этот момент ее руку затянуло в механизм вращающегося сверла.

По предварительной информации, у пострадавшей диагностировали размозжение кисти и ампутацию трех пальцев.

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