В Казани два товарища устроили поножовщину во время застолья

Два друга вместе выпивали в квартире на улице Зорге. Между ними возник конфликт, и один из друзей взялся на нож.



Пострадавшему было нанесено два ножевых: в шею и спину. Ранения оказались не смертельными, мужчину даже пришлось убеждать проехать в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.



Виновный не пытался избежать правосудия, и сам сдался приехавшим полицейским.



Как сообщает Татарстан-24, по факту инцидента сейчас ведётся следствие, возбуждено уголовное дело.



Ранее мы уже сообщали о ещё одном застолье, которое закончилось поножовщиной.