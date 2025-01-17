В Казани до 26 марта 2026 года ограничат движение по улице Фучика

В региональной столице Республики Татарстан временно перекроют движение по улице Юлиуса Фучика в связи со строительством первого отрезка второй линии метро.

По данным городского комитета по благоустройству, ограничение начнется 20 января 2025 года и продлится до 26 марта 2026-го. Проезд будет закрыт на участке от дома №94 до улицы Чингиза Айтматова. Автомобилистам предложат объездные маршруты.

Ранее мы писали о том, что директор управляющей компании в Альметьевске заплатит за снег 50 тысяч рублей.

По словам директора, отраженным в протоколе, она не согласна с предъявленными претензиями. Однако ее действия были квалифицированы по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.