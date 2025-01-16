Директор УК в Альметьевске заплатит за снег 50 тысяч рублей
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В городе Альметьевске открыто дело об административном нарушении в отношении руководителя ООО «ЖЭУ-7». Поводом послужила деятельность управляющей компании по эксплуатации многоквартирного дома с отступлением от условий лицензии. Нарушения зафиксированы на территории дома №59 по улице Ленина, где скопившийся снег не был своевременно убран. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖИ РТ.
Как следует из проведенной по жалобе одного из жильцов внеплановой проверки Государственной жилищной инспекцией Татарстана, во дворе обнаружили неочищенные от снежных заносов и ледяных образований кровлю, козырьки подъездов, входы в подвал, отмостку, тротуары и входные группы.
По словам директора, отраженным в протоколе, она не согласна с предъявленными претензиями, объясняя наличие снега на крыше и козырьках припаркованными рядом автомобилями, которые якобы помешали уборке. Однако ее действия были квалифицированы по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. В результате руководитель УК признана виновной и оштрафована на 50 тысяч рублей.
Жилинспекция напоминает:
- площадки у входных дверей обязаны систематически очищать от снега и наледи,
- вначале дворник должен убирать, а в случае гололеда посыпать песком тротуары и пешеходные дорожки, затем дворовые территории,
- удаление наледей и сосулек – по мере необходимости, не допускается накопление снега слоем выше 30 см, а при оттепели необходимо сбрасывать с крыши снег и при меньшей толщине,
- козырьки над входами и ступени крылец обязаны очищать при снегопадах, не допуская сползания снега,
- при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должны убираться полностью под скребок, то есть до асфальта и еще ряд требований.
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