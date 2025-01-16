Директор УК в Альметьевске заплатит за снег 50 тысяч рублей

В городе Альметьевске открыто дело об административном нарушении в отношении руководителя ООО «ЖЭУ-7». Поводом послужила деятельность управляющей компании по эксплуатации многоквартирного дома с отступлением от условий лицензии. Нарушения зафиксированы на территории дома №59 по улице Ленина, где скопившийся снег не был своевременно убран. Об этом рассказали в пресс-службе ГЖИ РТ.

Как следует из проведенной по жалобе одного из жильцов внеплановой проверки Государственной жилищной инспекцией Татарстана, во дворе обнаружили неочищенные от снежных заносов и ледяных образований кровлю, козырьки подъездов, входы в подвал, отмостку, тротуары и входные группы.

По словам директора, отраженным в протоколе, она не согласна с предъявленными претензиями, объясняя наличие снега на крыше и козырьках припаркованными рядом автомобилями, которые якобы помешали уборке. Однако ее действия были квалифицированы по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. В результате руководитель УК признана виновной и оштрафована на 50 тысяч рублей.

Жилинспекция напоминает: