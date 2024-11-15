В Казани до 13 марта 2026 года ограничат движение по улице Зорге

В региональной столице Республике Татарстан на улице Рихарда Зорге будет частично перекрыта одна полоса движения. На территории появится временное ограждение для возведения 2-й линии метрополитена. Об этом рассказали в комитете внешнего благоустройства Казани.

В период с 15 декабря текущего года по 13 марта 2026 года эксперты ограничат крайнюю полосу движения в сторону улица Габишева около строения №88 по улице Рихарда Зорге.

Ранее мы писали о том, что прокуратура Высокогорского района организовала проверку по факту некачественного ремонта мост через Казанка на трассе «Ташлы-Ковали - Сосновка - п. ж.-д. разъезд Бирюли». Заказчик «Главтатдортранс» не контролировал обслуживание объекта.

По результатам проверки сотрудник прокуратуры внес представления в сторону руководителей компании «Мосты РТ» и ГКУ «Главтатдортранс».