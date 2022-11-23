В Казани дети-школьники забросали снежками Вечный огонь

В Казани в парке Горького 10-летние школьники забросали снежками Вечный огонь. По данным Mash Iptash, детей у символа памяти о Великой Победе заметили прохожие. Сначала мальчики бросали снежками друг в друга, в потом начали целенаправленно забрасывать Вечный огонь.

Возмущенные прохожие сами поймали хулиганов, но те вину не признавали, ссылась, что не знали, что снежками можно потушить огонь.

На место прибыла полиция, детей доставили в отдел, где провели воспитательную беседу. Казанцы оказались неудовлетворены таким финалом: многие требуют привлечь к ответственности родителей.

"10 лет не такие они и маленькие. Задайте себе вопрос: почему эти дети не стали бы кидать снежки в лобовое стекло машины, а здесь можно. Потому что в лобовое стекло не кидать родители научили. Слишком дорого. А вот про Вечный огонь им ничего не говорили, что нужно с уважением относиться", — пишут в соцсетях горожане.

Ранее мы сообщали, что на трассе в Татарстане в аварии погибла помощница прокурора из Казани.