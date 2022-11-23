Помощник прокурора Приволжского района Казани насмерть разбилась в ДТП на трассе в Татарстане

В Татарстане на трассе в жестком ДТП погибла женщина. По предварительным данным, это - 30-летняя помощник прокурора Приволжского района Казани. Как сообщает "Татарстан-24", авария случилась накануне поздно вечером в районе Боровое Матюшино.

Женщина ехала на "Мазде". Второй участник ДТП за рулем "Митсубиши" заявил, что на развязке автоледи резко развернулась через две сплошные, никто не ожидал от нее такого странного и опасного маневра.

Второй участик не успел затормозить и влетел в "Мазду" с водительской стороны.

Приехавшие медики скорой помощи пытались, но не смогли реанимировать тяжело пострадавшую женщину.