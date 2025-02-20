В Казани деталь фуры пробила череп водителю на стройке

На стройке в университетском городке КФУ водитель фуры получил серьезную травму головы из-за неожиданно отлетевшей детали тягача.

Грузовик застрял в снегу, и это заметил владелец другого тягача, который предложил помощь. Водитель вышел из кабины, чтобы следить за процессом буксировки. В момент резкого ускорения тягача крепление троса сорвалось — деталь сначала ударила в лобовое стекло фуры, а затем отлетела прямо в голову мужчине.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Предварительно у него диагностировано повреждение лобной кости, однако угрозы жизни нет, пишет Mash Iptash.

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