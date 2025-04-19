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В Казани делёж общего проезда на Адоратского привел к потасовке

Сторона, установившая ограждение, не собиралась...

pixabay

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Жильцы дома на улице Адоратского решили оградить общий проезд забором, однако такая инициатива не понравилась соседям из соседней многоэтажки. Последние подали иск в суд, который постановил демонтировать незаконную конструкцию.

Сторона, установившая ограждение, не собиралась сдаваться без борьбы и пыталась воспрепятствовать сносу, но безрезультатно. Между тем, жители района заметили, что после демонтажа забора на этом месте, по всей видимости, планируют уложить поребрики.

Ранее мы писали о том, что жителей Татарстана предупредили о грозе и сильном ветре.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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