В Казани делёж общего проезда на Адоратского привел к потасовке

Жильцы дома на улице Адоратского решили оградить общий проезд забором, однако такая инициатива не понравилась соседям из соседней многоэтажки. Последние подали иск в суд, который постановил демонтировать незаконную конструкцию.

Сторона, установившая ограждение, не собиралась сдаваться без борьбы и пыталась воспрепятствовать сносу, но безрезультатно. Между тем, жители района заметили, что после демонтажа забора на этом месте, по всей видимости, планируют уложить поребрики.

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