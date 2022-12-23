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В Казани часть Вознесенского тракта будет открыта для движения уже в 2023 году

В Казани часть Вознесенского тракта будет открыта для движения уже в 2023 году

Фото: соцсети

Часть Вознесенского тракта в Казани для движения откроют уже в следующем, 2023 году. По словам руководителя Минтранса Татарстана Фарита Ханифова, речь идет об участке дороги от Гвардейской до проспекта Победы.
Работа на участке от проспекта Победы до трассы М7 продолжаются. В 2023 году здесь запланированы работы на искусственных сооружениях.

На 2024 год запланирована сдача в эксплуатацию Горьковского шоссе и Большого казанского кольца. Запланированный на 2023/2024 годы капитальный ремонт моста на улице Назарбаева решено завершить в 2023 году.

"Руководство Татарстана дало команду не растягивать реконструкцию на два года. Это было бы, конечно, здорово за один год сделать такой сложный объект", - заключил министр.

Напомним, что строительство Вознесенского тракта стартовало в 2021 году.

Ранее мы сообщали, что на платных трассах, включая дорогу в Казани, у водителей с грязными номерами спишут деньги: работает нейросеть.

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