На платных трассах, включая дорогу в Казани, у водителей с грязными номерами спишут деньги: работает нейросеть

"Единый оператор" протестирует на трассах М-12 Москва—Казань и ЦКАД технологию, распознающую грязные номера, из-за которых с автовладельца не взяли плату. Программа разработана в России, отмечает "Российская газета".

Нейросеть будет выделять таких водителей и списывать с них деньги.

Если испытания пройдут успешно, в дальнейшем в закон могут внести поправки, позволяющие штрафовать выявленных таким образом неплательщиков.

Ранее мы сообщали, что в 37 районах Татарстана с 1 января 2023 года вырастет стоимость проезда.