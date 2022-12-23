На платных трассах, включая дорогу в Казани, у водителей с грязными номерами спишут деньги: работает нейросеть
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"Единый оператор" протестирует на трассах М-12 Москва—Казань и ЦКАД технологию, распознающую грязные номера, из-за которых с автовладельца не взяли плату. Программа разработана в России, отмечает "Российская газета".
Нейросеть будет выделять таких водителей и списывать с них деньги.
Если испытания пройдут успешно, в дальнейшем в закон могут внести поправки, позволяющие штрафовать выявленных таким образом неплательщиков.
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