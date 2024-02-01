В Казани будет производство по розливу соков

В столице РТ планируется запустить новое производство по розливу соков. Согласно проекту планировки территории, опубликованному в сборнике документов и правовых актов исполкома города, площадь участка для развертывания производства составляет более 3,8 тысяч кв. м. Кроме того, еще один участок с площадью более 10 тыс. квадратных метров также предполагается использовать под производственные здания и сооружения, однако конкретное назначение пока не уточняется.

Отмечается, что на указанных участках находится здание, принадлежащее ЗАО "Данафлекс", которое в настоящее время находится в аренде.

Ранее, в Казани произошло ДТП: водитель "Газели" сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.