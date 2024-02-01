Новости Татарстана
· Артем Акчурин

«Спустя два часа его сердце перестало биться»: что известно о смертельном ДТП в Казани

Подписаться в Telegram

Вчера, 31 января, в Казани произошло ДТП: водитель "Газели" сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на выезде из города в сторону М-7. Детали случившегося были представлены в Госавтоинспекции столицы РТ.

Авария произошла в 12:55 на Мамадышском тракте. Водитель, родившийся в 1991 году и проживающий в Высокогорском районе, двигался в сторону Пестрецов. На развязке с М-7 он сбил пешехода - мужчину 1968 года рождения, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Пострадавший был госпитализирован, но спустя два часа его сердце перестало биться. Материалы инцидента были переданы правоохранительным органам для принятия необходимых мер.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов

Новости Татарстана

день назад

Боксеры из Татарстана извинились за драку с участником СВО в клубе

из чего сделать сетку для вентиляции

Новости Татарстана

день назад

У «Ак Барса» скоро закончится контракт с Билялетдиновым

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

замена дверей автомобиля стоимость в Москве

Новости Татарстана

22 часа назад

Между Самарой и Казанью планируют запустить прямой поезд

Новости Татарстана

22 часа назад

Минниханов прокомментировал рост банкротных дел в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят обанкротить производителя туалетной бумаги

Новости Татарстана

день назад

Казань обратится в правительство за дополнительной снегоуборочной техникой
Лонгриды
3 дня назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

2 минуты назад

Движение на трассе М-7 «Волга» в Татарстане возобновлено

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане погиб водитель грузовика при столкновении с бензовозом

Новости Татарстана

час назад

На трассе М-7 из-за снегопада ограничили движение грузовиков и автобусов

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани дефицит дворников предлагают решить увеличением тарифов
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
9 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

18 часов назад

Крыжовников о продолжении «Слова пацана»: «Мы задумывали 3 сезона»

Новости Татарстана

20 часов назад

У шести из десяти заболевших раком в РТ болезнь нашли на ранней стадии

Новости Казани

21 час назад

В Казани запустили новый автобус-гармошка
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы