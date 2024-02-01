«Спустя два часа его сердце перестало биться»: что известно о смертельном ДТП в Казани

Вчера, 31 января, в Казани произошло ДТП: водитель "Газели" сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на выезде из города в сторону М-7. Детали случившегося были представлены в Госавтоинспекции столицы РТ.

Авария произошла в 12:55 на Мамадышском тракте. Водитель, родившийся в 1991 году и проживающий в Высокогорском районе, двигался в сторону Пестрецов. На развязке с М-7 он сбил пешехода - мужчину 1968 года рождения, который внезапно выбежал на проезжую часть.

Пострадавший был госпитализирован, но спустя два часа его сердце перестало биться. Материалы инцидента были переданы правоохранительным органам для принятия необходимых мер.