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В Казани будет отремонтирован подземный переход на улице Саид-Галеева

В Казани будет отремонтирован подземный переход на улице Саид-Галеева

aif.ru

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В Казани начали ремонт подземного перехода на улице Саид-Галеева, который уже служит горожанам более 50 лет, открывшись в 1972 году. Этот переход расположен неподалеку от вокзала и является популярным среди туристов. В настоящее время там проводится демонтаж старых конструкций с целью замены электроснабжения и освещения, а также ремонта лестниц.

Планы включают покрытие бетонного пола плиткой, гидроизоляцию, установку водоотводных лотков, а также обновление входов. Внутренние стены перехода будут отштукатурены, окрашены, потолок получит новое покрытие. Предполагается завершить все работы к началу лета.

Ранее стало известно, что в Казани в историческое здание переедет один из институтов КФУ.

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