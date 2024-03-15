В Казани будет отремонтирован подземный переход на улице Саид-Галеева

В Казани начали ремонт подземного перехода на улице Саид-Галеева, который уже служит горожанам более 50 лет, открывшись в 1972 году. Этот переход расположен неподалеку от вокзала и является популярным среди туристов. В настоящее время там проводится демонтаж старых конструкций с целью замены электроснабжения и освещения, а также ремонта лестниц.



Планы включают покрытие бетонного пола плиткой, гидроизоляцию, установку водоотводных лотков, а также обновление входов. Внутренние стены перехода будут отштукатурены, окрашены, потолок получит новое покрытие. Предполагается завершить все работы к началу лета.

Ранее стало известно, что в Казани в историческое здание переедет один из институтов КФУ.