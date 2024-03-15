Новости Казани
· Артем Акчурин

В историческое здание переедет один из институтов КФУ

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В Казани предстоит реставрация объекта культурного наследия на улице Карла Маркса, который в настоящее время находится под управлением Казанского федерального университета (КФУ).

Этот исторический памятник — бывшее здание ветеринарного института, которое в настоящее время не используется. После реставрации это здание, имеющее региональное значение, планируется использовать в качестве учебно-административного корпуса института международных отношений КФУ.

Планируется восстановить внешний облик здания, сохраняя его конструктивные элементы и архитектурные детали. Кроме того, необходимо будет укрепить фундамент, осуществить освещение фасада и внутренних помещений, заменить коммуникации и благоустроить территорию вокруг здания.

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