В историческое здание переедет один из институтов КФУ

В Казани предстоит реставрация объекта культурного наследия на улице Карла Маркса, который в настоящее время находится под управлением Казанского федерального университета (КФУ).





Этот исторический памятник — бывшее здание ветеринарного института, которое в настоящее время не используется. После реставрации это здание, имеющее региональное значение, планируется использовать в качестве учебно-административного корпуса института международных отношений КФУ.Планируется восстановить внешний облик здания, сохраняя его конструктивные элементы и архитектурные детали. Кроме того, необходимо будет укрепить фундамент, осуществить освещение фасада и внутренних помещений, заменить коммуникации и благоустроить территорию вокруг здания.