В историческое здание переедет один из институтов КФУ
В Казани предстоит реставрация объекта культурного наследия на улице Карла Маркса, который в настоящее время находится под управлением Казанского федерального университета (КФУ).
Планируется восстановить внешний облик здания, сохраняя его конструктивные элементы и архитектурные детали. Кроме того, необходимо будет укрепить фундамент, осуществить освещение фасада и внутренних помещений, заменить коммуникации и благоустроить территорию вокруг здания.
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