В Казани безработный 27-летний внук убил бабушку

Тело 68-летней женщины было найдено вечером 23 февраля в одном из домов на улице Белинского в Казани. По информации KazanFirst, утром того же дня между женщиной и её 27-летним внуком произошел конфликт. По предварительным данным, молодой человек жестоко избил бабушку, в результате чего она скончалась от полученных травм.

Известно, что внук не работал и жил с бабушкой в одной квартире. В настоящее время он задержан, а обстоятельства случившегося выясняются.

Стали известны подробности о смертельном инциденте в казанском баре Endorphin.