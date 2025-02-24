В Казани безработный 27-летний внук убил бабушку
Екатерина Елисеева
Тело 68-летней женщины было найдено вечером 23 февраля в одном из домов на улице Белинского в Казани. По информации KazanFirst, утром того же дня между женщиной и её 27-летним внуком произошел конфликт. По предварительным данным, молодой человек жестоко избил бабушку, в результате чего она скончалась от полученных травм.
Известно, что внук не работал и жил с бабушкой в одной квартире. В настоящее время он задержан, а обстоятельства случившегося выясняются.
Стали известны подробности о смертельном инциденте в казанском баре Endorphin.
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