Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Стали известны подробности о смертельном инциденте в казанском баре Endorphin

Один из комментаторов заметил, что полный газов...

pixabay.com

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В одном из казанских караоке-баров произошла трагедия, в результате которой погибла женщина. О произошедшем сообщил Mash Iptash. Инцидент случился в баре Endorphin, который находится по адресу: улица Тази Гиззата, дом №6. 35-летняя посетительница оказалась придавлена газовым баллоном.

Тело женщины было обнаружено в помещении, которое, как предполагается, было заперто изнутри. Смерть удалось связать с баллоном, что удалось выяснить, благодаря стеклянной двери, которую спасатели вскрыли. Также стало известно, что у погибшей остался маленький ребенок.

Причины трагедии и подробности того, как женщина оказалась в запертом помещении, остаются неизвестными.

В комментариях к новому сообщению пользователи выражали возмущение тем, что караоке-бар продолжает работать после инцидента. Кроме того, многие удивлялись, почему женщина оказалась в закрытом помещении ночью, перед рабочей неделей. Один из комментаторов заметил, что полный газовый баллон весит около 65 кг, и что придавиться таким баллоном до смерти кажется маловероятным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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