Стали известны подробности о смертельном инциденте в казанском баре Endorphin

В одном из казанских караоке-баров произошла трагедия, в результате которой погибла женщина. О произошедшем сообщил Mash Iptash. Инцидент случился в баре Endorphin, который находится по адресу: улица Тази Гиззата, дом №6. 35-летняя посетительница оказалась придавлена газовым баллоном.

Тело женщины было обнаружено в помещении, которое, как предполагается, было заперто изнутри. Смерть удалось связать с баллоном, что удалось выяснить, благодаря стеклянной двери, которую спасатели вскрыли. Также стало известно, что у погибшей остался маленький ребенок.

Причины трагедии и подробности того, как женщина оказалась в запертом помещении, остаются неизвестными.

В комментариях к новому сообщению пользователи выражали возмущение тем, что караоке-бар продолжает работать после инцидента. Кроме того, многие удивлялись, почему женщина оказалась в закрытом помещении ночью, перед рабочей неделей. Один из комментаторов заметил, что полный газовый баллон весит около 65 кг, и что придавиться таким баллоном до смерти кажется маловероятным.