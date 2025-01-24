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· 16+ · Екатерина Елисеева

Беременная девушка вылетела на трамвайные пути в Казани

В ГАИ уточнили, что...

Екатерина Елисеева

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В Казани на улице Проспект Победы произошел инцидент с участием беременной женщины, управлявшей автомобилем Kia Rio. Машина вылетела на трамвайные пути.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, 30-летнюю женщину с угрозой прерывания беременности сразу после аварии доставили в роддом. Медикам удалось сохранить беременность.

В ГАИ уточнили, что телесных повреждений у женщины нет, а сердце ребенка продолжает биться.

Ранее мы писали о том, что в Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею.

По данным, распространившимся в региональных Telegram-каналах, перед смертью мальчик пожаловался бабушке на боль в груди.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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