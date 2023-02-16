В Казани бдительная 85-летняя бабушка не дала себя в обиду и ловко обманула мошенников

В Казани пенсионерка проявила бдительность и не позволила мошенникам завладеть сбережениями

В Казани 85-летняя бабушка оказалась не так проста, как хотели мошенники. В итоге они сами оказались обмануты бабулей.

Старушка обратилась в отдел полиции "Савиново", пояснив, что мошенники пытались выманить у нее деньги, сообщив, что родственница попала в беду.

Бабушка получила звонок, в которой ей сообщили, что дочь стала участницей ДТП. Аферисты просили у пенсионерки 800 тысяч рублей, чтобы "решить вопросы".

Старушка на старую мошенническую схему не поддалась.

"Она ответила, что не располагает такой крупной суммой денег и обратилась в полицию. По данному факту органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество"", - сообщили нам в пресс-службе Управления МВД России по г.Казани.

Личности мошенников устанавливаются.

Ранее ProKazan сообщал, что в Татарстане экс-воспитательницу садика наказали за применение насилия к детям.

