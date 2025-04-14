В Казани альпинист из клининговой компании получил травмы после падения

Альпинист, работавший на здании КазанМолла, упал и получил серьезные травмы.

Согласно предварительным данным, утром он мыл окна на втором этаже. После падения мужчина оставался в сознании, помощь ему оказали охранники, вызвавшие скорую. У пострадавшего обнаружены многочисленные переломы, его сейчас оперируют в РКБ, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в МЧС объяснили скопление пожарных машин у казанского ЖК «Лазурные небеса».