В Казани 9 марта побит температурный рекорд

9 марта 2025 года в Казани было зафиксировано самое высокое значение температуры для этой даты за последние пять лет. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

На метеостанции «Казань» температура поднялась до +6,2 градуса, а на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» – до +6,9 градуса.

Предыдущий максимум для 9 марта был зарегистрирован в 2020 году, когда воздух прогрелся до +5,4 градуса.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 10 марта потеплеет до +4 градусов.

Синоптики также предупредили жителей региона о возможной гололедице на дорогах.