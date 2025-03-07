В Татарстане предложили вводить скидки для некоторых водителей

В Татарстане рассматривается внедрение системы поощрений для водителей, соблюдающих ограничения скорости на платных дорогах. Планируется введение мониторинга средней скорости, и водители, не превышающие лимит, смогут получать скидки на проезд. Идею предложил начальник УГИБДД Рустем Гарипов на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Гарипов отметил, что на некоторых участках новых дорог водители могут превышать скорость, что создаёт угрозу безопасности. Он предложил изучить международный опыт поощрения соблюдающих правила. Эта мера направлена на улучшение безопасности и создание комфортных условий для водителей, а также на улучшение имиджа платных дорог.

Система скидок за соблюдение скорости может помочь снизить количество нарушений и повысить качество дорожного движения. Окончательное решение о внедрении системы будет принято после анализа международного опыта и проработки технических деталей.