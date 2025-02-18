В Казани 87-летней бабушке ампутировали ногу из-за наезда автобуса

В Казани под колесами автобуса пострадала 87-летняя женщина. ДТП произошло на улице Юлиуса Фучика около 16:20 рядом с остановкой, сообщили в городской Госавтоинспекции.

За рулем находился 58-летний водитель из Пестречинского района, имеющий 33 года опыта. По предварительным данным, он начал движение, не убедившись в безопасности, и сбил пенсионерку, которая находилась на проезжей части.

Водителя уже оштрафовали за неправильную остановку, также ведется расследование по факту аварии. Пострадавшую доставили в больницу, где ей ампутировали правую ногу. В настоящее время она находится в реанимации.

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