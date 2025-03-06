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В Казани 6 машин столкнулись в массовом ДТП

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происш...

pixabay.com

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В Кировском районе Казани произошла массовая авария. На улице Краснококшайская столкнулись шесть автомобилей.

Очевидцы засняли последствия ДТП: машины врезались друг в друга по цепной реакции, что привело к затору на дороге.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия и проверяют, есть ли пострадавшие, пишет "Татар информ".

Ранее мы писали о том, что в Татарстане был задержан глава поселка за взятку новым айфоном за 120 тысяч.

По данным издания, сотрудники ФСБ, МВД и СК также задержали предполагаемого посредника и взяткодателя, которые уже признали свою вину.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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