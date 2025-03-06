В Казани 6 машин столкнулись в массовом ДТП
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В Кировском районе Казани произошла массовая авария. На улице Краснококшайская столкнулись шесть автомобилей.
Очевидцы засняли последствия ДТП: машины врезались друг в друга по цепной реакции, что привело к затору на дороге.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия и проверяют, есть ли пострадавшие, пишет "Татар информ".
Ранее мы писали о том, что в Татарстане был задержан глава поселка за взятку новым айфоном за 120 тысяч.
По данным издания, сотрудники ФСБ, МВД и СК также задержали предполагаемого посредника и взяткодателя, которые уже признали свою вину.
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