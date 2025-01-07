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В Казани 6 января экипаж ДПС помог мужчине с подозрением на инсульт

Инспекторы оперативно организовали сопровождени...

pixabay.com

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6 января 2025 года в 16:20 к дежурившему на СПП «Малиновка» экипажу ДПС (в составе инспекторов ДПС Сабирзянова И.Ф., Ефимова В.И. и Сибгатова Р.Р.) обратился водитель автомобиля Kia Sportage, житель Кайбицкого района 1983 года рождения. Он попросил помочь ему срочно доставить родственника, 1985 года рождения, у которого заподозрили инсульт, в медицинское учреждение.

Инспекторы оперативно организовали сопровождение машины до больницы, где врачи незамедлительно приступили к оказанию специализированной помощи, чтобы сохранить жизнь пострадавшему.

Ранее мы писали о том, что в Казани с 15 по 19 января пройдет Кубок РФ по лыжным гонкам. Как сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан, это мероприятие соберет на своих трассах лучших лыжников страны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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