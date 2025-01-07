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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани с 15 по 19 января пройдет Кубок РФ по лыжным гонкам

В числе участников будут такие знаменитые спорт...

pixabay.com

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С 15 по 19 января Казань примет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Как сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан, это мероприятие соберет на своих трассах лучших лыжников страны.

В числе участников будут такие знаменитые спортсмены, как Большунов, Ардашев, Коростелев, Горбуновы, Анастасия Фалеева и многие другие. Соревнования пройдут на Лыжно-биатлонном комплексе в Мирном, где атлеты будут сражаться на дистанциях от 10 до 30 км в дисциплинах спринт и скиатлон.

Организаторы обещают создать комфортные условия для людей, включая развлекательные мероприятия, пункты общественного питания и удобные зоны для парковки. Вход на события будет бесплатным, а все желающие смогут ознакомиться с полным расписанием соревнований.

Ранее мы писали о том, что татарстанцам рассказали, какая литература продлит новогоднее настроение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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